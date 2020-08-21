В Челябинске задержан неадекватный мужчина с пистолетом и метательным ножом

Неспокойной выдалась ночь у жильцов одного из домов жилого комплекса на северо-западе сегодня, 21 августа. В их дом ломился неадекватный мужчина с пневматическим пистолетом и метательным ножом.

Инцидент произошел около четырех часов ночи. Жителей дома разбудили шум и непонятные крики. Нарушителем спокойствия оказался молодой человек, находившийся в неадекватном состоянии. Он стучал в дверь подъезда, кричал, издавал непонятные звуки.

«Попытку проникновения в подъезд заметили и сотрудники центра мониторинга комплекса и тут же вызвали сотрудников охраны. Прибывшим бойцам «Витязя» молодой человек попытался оказать сопротивление. Для того, чтобы утихомирить дебошира пришлось применить наручники.

Позже, во время обыска, сотрудники полиции обнаружили у молодого человека весьма странный арсенал: при нем был пневматический пистолет и метательный нож. Была обнаружена и жидкость неизвестного происхождения, разлитая по маленьким бутылочкам», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Более того, в кармане брюк у мужчины был обнаружен мешочек с несколькими пакетиками белого порошка неизвестного происхождения.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Северо-западный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Полицейским также предстоит выяснить, что за жидкость была изъята у мужчины и что за белый порошок был у него при себе.