В Челябинске задержан похититель авто известного стритрейсера

Полицейские Челябинска задержали угонщика, решившего покататься на автомобиле известного дрифтера Михаила Квачадзе. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за кражи и имущественные преступления.

Инцидент произошел четвертого ноября. Угонщик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил лобовое стекло, завел машину и отправился гонять.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Также в отношении него возбуждено дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

На момент публикации у гонщика получить комментарий не удалось.