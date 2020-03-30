В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"

Полицейские Челябинска задержали жительницу Оренбургской области, которая "снимала" на улице порчу у прохожих. У мошенницы также были обнаружены билеты "Банка приколов".

В полицию Металлургического района Челябинска обратилась 73-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что на ней и ее родственниках наложена порча, для снятия которой необходимо провести определенный ритуал. В качестве «инструмента» по снятию порчи было использовано обручальное кольцо потерпевшей. После проведенного ритуала мошенница скрылась, не вернув украшение.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские Челябинска задержали ранее судимую за аналогичное преступление жительницу Оренбургской области. При задержании у мошенницы изъяты билеты «банка приколов» номиналом одна тысяча рублей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ходе работы с задержанной полицейскими установлена ее причастность к еще одному "гаданию". Потерпевшей оказалась 84-летняя пенсионерка. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

" Я приехала в Челябинск восьмого марта. На учете у психиатора и нарколога не состою. Задержана за совершение мошеннических действий. Гадала прохожим. У одной бабушки я взяла 40 тысяч рублей, у второй кольцо обручальное. Деньги потратила, а кольцо потеряла. В содеянном раскаиваюсь", - сообщила задержанная.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных преступлений, по которым ранее потерпевшие в полицию не обращались. Челябинцам, пострадавшим от действий подозреваемой, либо ставшим свидетелями ее противозаконных действий, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части: 8 (351) 772-14-14, 772-14-32, либо 02.