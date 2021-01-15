В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей

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В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей

57 жителей Челябинска стали жертвами двух аферисток, которые уговорили их взять для них кредиты в микрофинансовой организации на сумму свыше трех миллионов рублей. Одна из мошенниц была сотрудницей кредитной фирмы.

Полиция Челябинска расследует уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которые придумали легкий способ получения денег. Одна из них работала в микрофинансовой организации, а вторая находила людей, которых уговаривала оформить на нее займ.

«Злоумышленница гарантировала, что будет самостоятельно исполнять все договорные обязательства. За помощь она обещала потенциальным заёмщикам вознаграждение. О просроченных платежах и долге граждане узнавали только после звонков из банков», - сообщили в региональном полицейском главке.

Известно, что за свои услуги жертвы аферисток получали денежное вознаграждение – от двух до пяти тысяч рублей. Таким образом, в эту преступную схему были втянуты 57 человек, которые оформили на себя кредиты на сумму порядка трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисткам грозит до шести лет лишения свободы. Пока же они отпущены под подписку о невыезде.