В Челябинске задержаны строители школы

В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции совместно с бойцами ОМОН и ГУ МВД области задержали иностранцев-нелегалов, которые занимались строительством школы в микрорайоне “Академ Риверсайд”. Проверка прошла в рамках мероприятия “Нелегал-2021”.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, у нелегалов проверили документы на предмет законного нахождения в стране и осуществления ими трудовой деятельности. В отношении четырех из них составили протоколы по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации).

В пресс-службе регионального полицейского Главка уточнили, что проверки прошли также на рынках, торговых рядах и местах стихийной торговли иностранцами.