30.11.2022
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
30.11.2022
Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
30.11.2022
Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
19.11.2022
Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
26.10.2022
Результаты благоустройства парка Калининского района порадовали не всех
04.10.2022
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
07.07.2021
В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022