В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега

Сотрудники управления благоустройства Челябинска зафиксировали незаконный сброс снега, счищаемого с дворовой территории в Калининском районе города.

Факт незаконного сброса снега был зафиксирован в момент сброса водителем трактора, который очистил двор и выгрузил снег на газон, примыкающий к улично-дорожной сети.

«По действующим в Челябинске правилам благоустройства сброс снега в неустановленном для этого месте запрещен, он должен быть вывезен только на специальный полигон. В отношении нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере пять тысяч рублей», - сообщили в администрации Челябинска.

Кроме того, к ответственности может быть привлечена управляющая компания. Размер штрафа за сброс снега, мусора в неустановленных местах составляет для должностных лиц от пяти до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 25 до 50 тысяч рублей.

Также по факту складирования снега в нарушение нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения информация была передана в Госавтоинспекцию. Приехавшие на место сотрудники дорожного надзора отдела ГИБДД по городу Челябинску составили в отношении водителя специализированной техники административный материал.