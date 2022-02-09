В Челябинске загорелось общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета

В Челябинске сегодня, девятого февраля, в шесть часов утра подразделения пожарно-спасательного гарнизона выезжали на пожар в общежитии Южно-Уральского государственного медицинского университета, сигнал о котором пришел на автоматизированный пульт (также поступил звонок от вахтера общежития).

На момент прибытия огнеборцев полыхала комната на восьмом этаже, очаг открытого горения составил двадцать квадратных метров.

Самостоятельно эвакуировались из здания сорок человек.

«В очаг пожара по автолестнице был подан пожарный ствол на тушение. В кратчайший срок пожар был локализован и ликвидирован, сотрудники МЧС не допустили его распространения на соседние комнаты. Пострадавших нет. На момент возникновения пожара в загоревшейся комнате никого не было», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован аварийным режимом работы электрооборудования.