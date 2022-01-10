10.01.2022
Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке
10.01.2022
В Челябинске загорелся цех по производству матрасов
10.01.2022
«Симба: дорога домой» - новый документальный фильм о судьбе челябинского львёнка
10.01.2022
В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников
10.01.2022
За лихачество на дорогах российским водителям грозит тюрьма
10.01.2022
Шестерка сильнейших ватерпольных команд России определится в Златоусте
В Челябинске загорелся цех по производству матрасов
27.12.2021
В Магнитогорске на остановке сгорели два трамвая
02.12.2021
В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе
18.11.2021
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте
16.11.2021
Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021