В Челябинске загорелся цех по производству матрасов. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Одна женщина отравилась продуктами горения и была спасена сотрудниками МЧС.

Сегодня, десятого января, поступило сообщение о пожаре в здании цеха производства матрасов, расположенного по улице Хлебозаводская, 15.

«По прибытии установлено, что происходит горение вещей б/у на площади 40 квадратных метров. Из здания до прибытия пожарных подразделений эвакуированы 20 человек. Сотрудниками пожарной части спасена женщина, находится в машине СМП (отравилась продуктами горения), - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Дополнительная информация уточняется.