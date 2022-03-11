В Челябинске закрывается одна из точек сетевого ресторана «Суши Фривей»

В Челябинске по решению суда Курчатовского района одна из точек сетевого ресторана «Суши Фривей» закрылась на три месяца. На предприятие общественного питания пожаловался местный житель, чья квартира расположена непосредственно над занимаемыми рестораном помещениями в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте.

Челябинец сообщил суду, что в связи с деятельностью производственного цеха ресторана в его квартире постоянный резкий запах гари, вызванный готовкой продуктов. У заведения отсутствует индивидуальная вытяжная система, нарушена герметичность смежных помещений, состоящих из торгового зала, производственного цеха, подсобных и складских комнат, туалета для сотрудников.

В производственном цехе установлены печь-гриль и фритюрница, холодильное оборудование, моечные раковины, производственные столы. Над печью и фритюрницей расположены локальные вытяжные зонты. Вытяжная механическая вентиляция состоит из свободно подвешенных воздуховодов, проходящих под потолком помещения и выходящих во внутристенное пространство дома.

«Индивидуальный предприниматель не представил документы на скрытые работы, поэтому оценить соответствие выхода канала вентиляции техническим и санитарным нормам невозможно. Также не представляется возможным оценить в целом устройство системы вентиляции, поскольку владелец заведения не предоставил ни проекта, ни схемы, ни акта приемки, ни договора на обслуживание вытяжной системы. Механической приточной вентиляции нет, ее роль выполняют окна и двери», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Суд учел бездействие предпринимателя, который, несмотря на составление протокола, не предпринял мер к устранению нарушений, которые негативно влияют на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие людей. К нему применена наиболее строгая санкция данной статьи КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

В течение нескольких часов оборудование, продукты, кухонные принадлежности были вывезены из помещений. В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель составил акт и опечатал двери входной группы. Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всего срока приостановления.