В Челябинске женщина скончалась в бассейне

В Челябинске следователи устанавливают причины смерти 64-летней женщины. Она скончалась в бассейне в Металлургическом районе, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Женщина скончалась пятого апреля.

«По предварительным данным, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт. Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными», - рассказал Шишков.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальных характер смерти, не обнаружено.

В настоящее время по факту смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.