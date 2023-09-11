В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела

Адвокат Адвокатской палаты Челябинской области подозревается в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ.

Следственные органы СУ СК России по региону подозревают, что нечистый на руку защитник обвел вокруг пальца свою же клиентку, которой суд первой инстанции вынес обвинительный приговор.

Подозреваемый сначала изготовил поддельный документ, свидетельствующий о том, что прокуратура собиралась обжаловать вынесенное судебное решение – якобы надзорное ведомство хотело добиться для осужденной дополнительного наказания, а именно лишить ее права занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность.

Находясь в Нязепетровске в январе этого года, горе-защитник наплел своей подопечной, что может реально влиять на решения прокурорских работников, то есть в его силах «уговорить» представителя надзорного ведомства – за денежное «вознаграждение, разумеется – отказаться от намерения обжаловать приговор.

Осужденная, не желая получить дополнительное наказание, согласилась. Таким образом, корыстный адвокат путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие доверителю денежные средства в сумме 65 тысяч рублей, причинив жертве своего коварства значительный материальный ущерб. Полученными деньгами адвокат распорядился по собственному усмотрению.

Как отмечают в СУ СК России по Челябинской области, оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.