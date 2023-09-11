11.09.2023
Проблема подтопления улицы Валдайской в Челябинске практически решена
11.09.2023
В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела
11.09.2023
В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации
11.09.2023
В Челябинской области стартовал чемпионат профмастерства энергетиков Россетей
11.09.2023
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
11.09.2023
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Директора челябинских «Водоканалсистем» отправили под арест на два месяца
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023