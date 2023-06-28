В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году

В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, совершенных тридцать лет назад.

В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 1992 года в Кусинском районе трое нетрезвых мужчин в безлюдном месте совершили преступление против половой неприкосновенности юной жертвы. Чтобы скрыть содеянное, двое из них задушили девушку, а тело спрятали в выгребной яме, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении троих южноуральцев, обвиняемых в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» статьи 102, частью третьей статьи 117 УК РСФСР «Изнасилование, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетней и умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», завершено.