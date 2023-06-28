28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году
27.06.2023
В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки
27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023