В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка

В шахте АО «Маукский рудник» (близи рабочего поселка Вишневогорск, Каслинский район) произошло обрушение породы. В результате пострадали двое горнорабочих. По данному факту проводит проверку СУ СКР по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, ЧП произошло в пятницу, 16 июня 2023 года. В результате обрушения породы в выработке шахты травмы различной степени тяжести получили двое сотрудников предприятия, они были госпитализированы. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). «В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

АО «Маукский рудник» разрабатывает Маукское медноколчеданное месторождение, расположенное на территории Каслинского района.