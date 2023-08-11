11.08.2023
Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»
11.08.2023
В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта
11.08.2023
В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации
11.08.2023
Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей
11.08.2023
Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки
11.08.2023
В Челябинской области утвердили 400 программ по укреплению здоровья на рабочих местах
В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
14.07.2023
У мошенников на посылках: в Трехгорном задержали 16-летнего курьера
29.06.2023
На 170 тысяч рублей обманули южноуральцев на сайте бесплатных объявлений
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023