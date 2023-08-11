В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации

Копейский городской суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора завода, признанного виновным в попытке мошенничества – по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 159 УК РФ.

В суде установлено, что директор ООО ПСМО «Пирамида», являющегося единоличным исполнительным органом в ООО «Коркинский стеклотарный завод», в июле 2014 года представил в налоговый орган документы о возмещении НДС в сумме около 12 миллионов рублей, в том числе по мнимой сделке с ООО «Промгаз» на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

«Однако действия подсудимого, направленные на хищение денежных средств, не были доведены до конца, поскольку на основании проведенной камеральной налоговой проверки принято решение об уменьшении излишне заявленной к возмещению суммы НДС ввиду неправомерного принятия к вычету суммы свыше 1,5 миллиона рублей», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Арест на имущество осужденного в виде автомобиля, прицепов, а также доли в уставном капитале сохранены до исполнения приговора в части взыскания дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор суда в законную силу не вступил.