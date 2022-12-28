В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мобилизованного, который в поезде избил своего начальника. От полученных травм тот скончался.

Согласно представленным органами предварительного следствия материалам, призванный по мобилизации и зачисленный в списки личного состава части старший сержант 23 декабря 2022 года в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, избил начальника (по воинскому званию капитана), также призванного по мобилизации. От полученных травм тот скончался на месте. Об этом сообщили в пресс - служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.