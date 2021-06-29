В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида

Руководители некоторых предприятий Челябинской области получили письмо, якобы, от министра здравоохранения региона с требованием приобрести препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 для вакцинации сотрудников. Минздрав заявляет, что ведомство таких писем не рассылало.

«Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19. Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношение», - сообщили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве напомнили, что все препараты вакцины от коронавируса приобретаются за счет федерального бюджета и поступают в регион централизованно. «Вакцина приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной», - подчеркивают в министерстве.

В ведомстве просят предприятия и организации быть внимательными и проверять всю приходящую к ним информацию.