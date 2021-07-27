27.07.2021
В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек
27.07.2021
Текслер оценил реконструируемые соцобъекты в Увельском районе и дал ряд поручений
27.07.2021
Власти Советского района рассказали о сложностях при благоустройстве пешеходной зоны вдоль горсада имени Пушкина
27.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2021
Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву
27.07.2021
Мнимого полицейского из Сосновского района оставили на свободе
В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек
27.07.2021
В Челябинске бесправный водитель устроил ДТП, отправив пассажира в кому
21.07.2021
В Кыштыме автомобилист насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
14.07.2021
В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021