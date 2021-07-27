В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек

Два ДТП со смертельным исходом произошли сегодня, 27 июля, в Челябинской области. И оба – на контейнерных площадках. Причина – водители не заметили людей.

В Магнитогорске на улице Писарева, водитель автомобиля КамАЗ, по предварительным данным, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, который находился позади транспортного средства. В результате ДТП тот скончался на месте происшествия.

Аналогичная трагедия случилась во вторник и в Копейске, на контейнерной площадке по улице Ленина, 81. Под мусоровоз попал местный житель. Мужчина погиб на месте.

В компании «Эковызов» прокомментировали ситуацию.

«В ходе разбора обстоятельств выяснилось, что пострадавший оказался в так называемой «слепой зоне», - сообщили в компании.

Руководство компании оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании этого происшествия и приносит соболезнования семье погибшего.

Расследованием происшествий занимается Госавтоинспекция.