В Челябинской области мужчина из мести поджег машину участкового

В Саткинском районе (Челябинская область) мужчина пойдет под суд за поджог автомобиля ВАЗ-21123, принадлежащего участковому.

Причиной стала месть за то, что полицейский привлек его к административной и уголовной ответственности, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Машина полицейского была припаркована во дворе многоквартирного дома. Житель поселка Межевой облил автомобиль бензином и поджег его. Огонь не только полностью уничтожил ВАЗ-21123, но и повредил соседнее авто – Hyundai Solaris.

Ущерб от сгоревшего ВАЗа составил 130 тысяч рублей. Повреждение иномарки оценили в 39 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

«Обвиняемый вину признал в полном объеме, частично возместил ущерб. При допросе показал, что автомобиль участкового уполномоченного поджег из мести за привлечение ранее к уголовной и административной ответственности», - рассказала Мамаева.

Уголовное дело о поджоге будет рассматривать Саткинский городской суд.