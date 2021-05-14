В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» нашли кости человека. Информацию об этом агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил руководитель следственного отдела по городу Златоуст СУ СКР региона Юрий Кадиков.

Человеческие кости в четверг, 13 мая, нашел сотрудник нацпарка во время обхода. Он сообщил об останках в правоохранительные органы.

«По данному факту проводится проверка, - сообщил Юрий Кадиков. – Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу».

Напомним, накануне в национальном парке «Зюраткуль» также нашли скелетированные останки человека. При этом не исключено, что они могут принадлежать мужчине, который пропал в 2018 году.