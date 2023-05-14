В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура

В Катав-Ивановском районе Челябинской области на федеральной автодороге М-5 «Урал» загорелась фура. Организовано реверсивное движение.

«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651 километре автодороги М-5 Урал "Москва-Челябинск" на территории Катав-Ивановского района из-за возгорания фуры», - сообщают в ведомстве.

По информации ГИБДД области, большегруз двигался «на подъем по направлению к Челябинску». Причины возгорания транспортного средства устанавливаются.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на данном участке дороги.