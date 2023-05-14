14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
14.05.2023
Минобороны предупреждает о фейковых повестках, рассылаемых провокаторами
13.05.2023
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
12.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.05.2023
Консультация юриста: каковы права работника при переезде предприятия
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура
26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
21.03.2023
На трассе в Сосновском районе столкнулись грузовики
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023