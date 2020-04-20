В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными жаберными сетями

В Челябинской области набирает обороты борьба с запрещенными в регионе жаберными сетями.

Результатом состоявшегося вчера, 19-го апреля, рейда на Южноуральском водохранилище (искусственный водоем был создан в 1952 году на реке Увелька) стало обнаружение 28-ми сетей и 58 килограммов незаконно добытой рыбы.

Как сообщает комитет рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области (КРРОП), воскресный рейд рыбаков-любителей оказался совершенно неожиданным для браконьеров - нарушители закона не успели замести следы.

Организатор рейда Эльмир Сайтбурханов рассказал, что расставленных сетей на водоеме очень много - убрать все браконьерские "ловушки" вряд ли получилось.

"Нужно возвращаться к этой работе снова и снова, до тех пор, пока не очистим водохранилище. Мне противно думать, что из-за таких вот браконьеров мои внуки могут увидеть рыбу только на картинках!" - отметил он.

Законопослушные рыбаки Челябинской области радуются, что региональное подразделение Росрыболовства стало активней реагировать на предложения граждан в вопросе проведения подобных рейдов.

Интересно, что при содействии КРРОПа процедура согласования существенно сокращается: видишь сети или браконьеров - звонишь в комитет и получаешь помощь инспектора Росрыболовства.

Телефон горячей линии КРРОПа: 8 (351) 776-87-25.