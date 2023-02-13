В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка

Прокуратура Еткульского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора термального комплекса «Баден-Баден», где год назад погибла 11-летняя девочка.

Напомним, женщина обвиняется по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, обвиняемая не обеспечила безопасность купания посетителей в бассейне, что привело к трагедии: 23 февраля прошлого года при нырянии девочки в джакузи ее волосы зацепились за металлический диск для поступления аэрированной воды, закрепленный винтами, которые из-за ненадлежащего обслуживания не обеспечивали неподвижное состояние диска на дне бассейна.

«Возникновение деформации диска и образование люфта не позволили ребенку самостоятельно извлечь голову из воды, что повлекло смерть потерпевшей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Она отметила также, что спасатели (стажеры по гражданскому договору) были недостаточно квалифицированы, их работа не была организована должным образом. Кроме того, спасателей было слишком мало для праздничного дня, когда в «Баден-Баден» съехалось особенно много отдыхающих. Дежурный медицинский персонал и вовсе отсутствовал. Все это не позволило своевременно обнаружить девочку и оказать ей квалифицированную помощь.

Впоследствии работа данного термального комплекса была приостановлена.