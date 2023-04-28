В Челябинской области огонь уничтожил 200 гектаров леса

Вчера, 27 апреля, в Усть-Катавском городском округе (Челябинская область) вспыхнул лесной пожар, погубивший 200 гектаров лесного массива. Спасатели областной Поисково-спасательной службы в составе объединённой группировки до позднего вечера вели борьбу с огнём между посёлком Вязовая и селом Тюбеляс.

Как рассказали в поискоко-спасательной службе региона, линия огненного фронта протянулась на 6 километров вдоль железнодорожного полотна и почти на 1000 метров вглубь леса. Опашка границ населённых пунктов, проведенная заранее не допустила подхода огня к жилым домам.

Погодные условия (сильный порывистый ветер и высокая температура воздуха), сложный рельеф укрытый прошлогодней сухой травой, отсутствие проходимых для автомобилей дорог - всё это потребовало привлечения большого числа спасателей.

Локализация и ликвидация лесного пожара, проливка многочисленных очагов горения с применением ранцевых огнетушителей и подручных средств, проводились силами спасателей областной ПСС, областной противопожарной службы, сотрудников пожарной охраны МЧС области и местных лесничеств.

Заметим, что на месте ЧП работали лично главы администраций Усть-Катавского городского округа и села Тюбеляс, которые приняли участие в организации и координации совместных действий.

Около 10 часов вечера было проведено обследование района пожара и прилегающих участков, в ходе которого новых очагов огня не выявлено. Общая площадь ликвидированного пожара составила 200 гектаров.

Погодные условия на Южном Урале пока не способствуют снижению пожарной опасности, а потому, безопасность населённых пунктов, лесов и сельхозугодий в первую очередь зависит от соблюдения жителями области требований особого пожароопасного режима.