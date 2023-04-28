28.04.2023
Диктант Победы: специалисты ГРЦ Макеева проверили историческую грамотность
28.04.2023
В Челябинской области огонь уничтожил 200 гектаров леса
28.04.2023
Коркинец едва не зарезал супружескую пару
28.04.2023
Челябинские педагоги вышли в финал конкурса «Живая классика»
28.04.2023
Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
В Челябинской области огонь уничтожил 200 гектаров леса
13.04.2023
Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе
11.04.2023
В Челябинской области – наиболее сложная в УрФО пожароопасная обстановка
10.04.2023
В Челябинской области особый противопожарный режим действует уже на территории девяти районов
24.08.2021
Открытого горения в лесничестве Пластовского района больше нет, тлеет лесная подстилка
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023