15.05.2023
В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП
15.05.2023
Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб
15.05.2023
«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП
14.05.2023
В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура
26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023