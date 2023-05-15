В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП

В Ашинском районе Челябинской области организовано реверсивное движение на автодороге М-5 «Урал» из-за аварии с двумя пострадавшими. «Десятка», выехав на полосу встречного движения, столкнулась сначала с одним грузовым автомобилем Камаз, затем с другим большегрузом. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла в 16 часов 30 минут 15 мая на 1571 км автодороги М-5 «Урал» Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

Водитель, управляя легковым автомобилем ВАЗ 2110, при совершении обгона (на участке, где этот маневр запрещен), выехал на полосу встречного движения. В результате «десятка» столкнулась с Камазом и затем – с другим грузовым автомобилем Камаз с прицепом.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ госпитализированы. На данном участке сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.