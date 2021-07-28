В Челябинской области осудили иностранца, который продавал наркотики за биткоины

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства. Мужчина признан виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков с использованием Интернета в особо крупном размере. «Дурь» он сбывал за биткоины.

В суде установлено, что подсудимый в январе 2020 года организовал доставку наркотического средства массой около одного килограмма на территорию Челябинской области и его размещение в тайнике в Агаповском районе, за что получил от покупателя около 600 тысяч рублей в биткоинах.

«При изъятии из тайника наркотического средства покупатель (уже осужден за совершенное преступление) был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, приобретенное наркотическое средство изъято», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, подсудимый, находясь в арендованном доме в Ленинградской области, незаконно произвел наркотическое средство массой около восьми килограммов, которое хранил в арендованном помещении с целью последующего незаконного сбыта.

В мае 2020 года подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ региона. В ходе обыска произведенное им наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил иностранца к 17 годам лишения свободы.