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В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения

Ашинский городской суд (Челябинская область) вынес приговор 57-летнему бизнесмену, которого признали виновным в пособничестве бывшему главе Кропачевского городского поселения Галимьяну Гайнетдинову. Последний уже отбывает наказание за мошенничество и растрату.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель с 2014 по 2017 годы по просьбе Гайнетдинова формально принимал участие в аукционах по заключению муниципальных контрактов на перекрытие крыши здания администрации, вывоз мусора, обустройство новогоднего городка, уборку снега, очистку поселения от несанкционированных свалок. Но фактически никакие работы по этим направлениям не велись.

«Перечисленные администрацией бюджетные денежные средства в сумме свыше 440 тысяч рублей были растрачены главой поселения», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бизнесмена признали виновным в пособничестве в растрате (ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 ч.3 УК РФ). Суд назначил предпринимателю штраф в 150 тысяч рублей.

Напомним, 22 декабря 2020 года Ашинский суд огласил приговор бывшему главе Кропачевского поселения Галимьяну Гайнетдинову. Его признали виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По данным Ашинского городского суда, помимо фиктивных муниципальных контрактов, бывший глава с 2015 по 2017 годы обманул индивидуального предпринимателя. Он заключил с бизнесменом договор на поставку оборудования для детских площадок в рассрочку. Но Гайнетдинов не оплатил поставленное оборудование. Похитив тем самым товарно-материальные ценности на 360 тысяч рублей.

В 2015 году Гайнетдинов заключал муниципальные контракты на выполнение работ, которые изначально не подлежали исполнению. Так, из бюджета он похитил 120 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Бывшего главу приговорили к четырем годам условного лишения свободы и штрафу в 35 тысяч рублей.