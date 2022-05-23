В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

В Челябинской области зафиксирована смерть от бешенства уже второй домашней крысы – жертвой смертельного вируса 20-го мая стал грызун из Озерска.

Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, неутешительный диагноз подтвердили специалисты ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория».

В настоящее время государственная ветеринарная служба проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и ликвидацию очагов бешенства», утвержденными минсельхозом России в 2020-м году.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, с начала 2022-го года (по данным на 23-е мая) на Южном Урале от бешенства погибло 31 животное: 14 собак, две енотовидные собаки, семь лис, шесть кошек и две домашние крысы.