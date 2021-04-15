В Челябинской области открыт сезон горящей травы

В Челябинской области пожарные зафиксировали первые случаи горения сухой травы и камыша. Так, сообщения поступали от жителей Кунашакского и Каслинского районов.

Первое горение камыша зафиксировано на площади два гектара было зафиксирована в Кунашаксом районе. Из-за невозможности подъезда к месту горения, тушение производилось с помощью ранцевых огнетушителей. Накануне, факт горения травы на площади пять квадратных метров фиксировался в Каслинском городском поселении.

Как сообщили в МЧС по региону, во многих случаях трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и её прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторожность.

В случае введения особого противопожарного режима за нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа:

- на граждан в размере до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц – до 40 тысяч рублей.

Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей – могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года.