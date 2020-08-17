В Челябинской области умерла девочка, выпавшая из окна квартиры
Происшествия
Сегодня, 14:16
В больнице города Миасса (Челябинская область) скончалась 8-летняя девочка, выпавшая с 5-го этажа жилого дома.
Следственный комитет Челябинской области проводит доследственную проверку по данному происшествию. Уже известно, что девочка осталась без внимания взрослых и выпала из открытого окна квартиры через москитную сетку.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельство трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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14.08.20 14:23
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