В Челябинской области умерла девочка, выпавшая из окна квартиры

В больнице города Миасса (Челябинская область) скончалась 8-летняя девочка, выпавшая с 5-го этажа жилого дома.

Следственный комитет Челябинской области проводит доследственную проверку по данному происшествию. Уже известно, что девочка осталась без внимания взрослых и выпала из открытого окна квартиры через москитную сетку.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельство трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.