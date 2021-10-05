05.10.2021
В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак
05.10.2021
Хирурги ЧОКБ первыми в УрФО провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом
05.10.2021
ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли
05.10.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 394 новых случая ковида
05.10.2021
В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих
05.10.2021
В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя
В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак
31.05.2021
В Челябинске нашли труп бешеной лисы
20.04.2021
Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
14.04.2021
В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству
02.04.2021
В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021