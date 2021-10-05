В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак

В Челябинской области за девять месяцев этого года зафиксировано 55 случаев бешенства животных в 50-ти неблагополучных пунктах.

Как сообщает региональный Россельхознадзор, от смертельного вируса пало две головы крупного рогатого скота, 23 диких лисы, 30 домашних и безнадзорных собак и кошек. За аналогичный период прошлого года в Челябинской области был зарегистрирован 51 случай бешенства в 51-м населенном пункте.

В 2019 году лабораторно на Южном Урале было лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67-ми неблагополучных территориях, в 2020 году – 69 случаев в 65-ти неблагополучных по бешенству населенных пунктах.

Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010-й и 2013-й годы, когда было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства соответственно.

В 2011-м и 2012-м годах было зарегистрировано 148 и 145 случаев бешенства.

Самый низкий показатель пришелся на 2017-й и 2016-й годы, когда от бешенства пали 31 и 45 животных соответственно. В остальные годы (2014-й, 2015-й, 2018-й и 2019-й) число погибших от смертельного вируса четвероногих колебалась в пределах 70-ти.

Как отмечают в региональном Россельхознадзоре, Челябинская область стабильно входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от данного вируса.

СПРАВКА

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, который приводит к специфическому энцефалиту (воспаление головного мозга) у животных и человека. Вирус передается со слюной при укусе больным животным или при попадании на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.