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В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками

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В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками

В Кунашаке (Челябинская область) детский сад не защитил семилетнего ребенка, которого регулярно избивал отец. Прокуратура внесла представление руководству Управления образования и социальной защиты. Мужчине же за истязание сына назначили условный срок, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что мужчина, будучи в алкогольном опьянении, бил сына на протяжении четырех месяцев. Семья при этом состоит на учете в отделении полиции и центре помощи семьи и детям МУ «Кунашакский центр социального обслуживания населения», как семья, которая находится в социально-опасном положении.

«Ребенок посещал детский сад с телесными повреждениями. Несмотря на это, образовательным учреждением должной защиты ребенку не оказано, своевременно сигналы в правоохранительные органы не направлены», - рассказала Наталья Мамаева.

В связи с этим районная прокуратура внесла представление руководителям Управления образования и социальной зашиты населения Кунашакского муниципального района. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отца ребенка признали виновным по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Кунашакский суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.