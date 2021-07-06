В Челябинской области в жутком ДТП погибли двое

На Челябинской области на автодороге Златоуст-Миасс автомобиль Kia Ceed вылетел на обочину. В аварии погибли двое. Спасателям пришлось деблокировать машину, чтобы достать тела.

Авария случилась пятого июля около 20 часов на шестом километре автодороги Златоуст-Миасс. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела на обочину встречной полосы движения.

“В аварии получили травмы не совместимые с жизнью и погибли два человека (водитель и пассажир). Кузов автомобиля оказался настолько деформирован, что для деблокировки тел спасателям понадобился комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента”, - сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.