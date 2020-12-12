В Челябинской области водитель внедорожника устроил смертельное ДТП

В субботу, 12 декабря, в Чебаркульском районе внедорожник «УАЗ Патриот» вылетел с дороги и врезался в дерево. В аварии погибла пассажирка автомобиля, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла в 10.30 на 17 километре автодороги Чебаркуль-Мисяш-М5. По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель внедорожника при обгоне не справился с управлением и вылетел с дороги в левый кювет. Там машина влетела в дерево. Удар пришелся на место, где сидела 48-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте ДТП.

«Водитель не пострадал», - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.