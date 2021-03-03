В Челябинской области вынесен первый приговор за отказ удалять из соцсетей порочащую информацию

Впервые в Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу за отказ удалять из соцсетей порочащие сведения. Челябинец, распространявший лживую информацию, направлен на обязательные работы.

Челябинца суд еще летом 2019 года обязал опровергнуть информацию о том, что в автосервисе ему сломали АКПП и отказали в обслуживании. Эти сведения он разметил в одной из социальных сетей, также с участием этого человека на телевидении вышел сюжет. Владелец автосервиса обратился в суд и доказал, что размещенная информация недостоверна и порочит репутацию возглавляемого им предприятия. Центральный районный суд города Челябинска обязал недовольного клиента дать опровержение высказанного мнения о работе автосервиса в паблике и на ТВ в течение десяти дней после вступления судебного решения в законную силу.

«Однако добровольно он это делать не стал, принудительное исполнения было возложено на судебных приставов Центрального района города Челябинска, где осенью 2019 года было возбуждено исполнительное производство. К должнику был применен исполнительский сбор, ограничение права выезда за рубеж, затем его неоднократно привлекли к административной ответственности с назначением штрафов суммой в шесть тысяч рублей, многократно устанавливали срок для исполнения судебного решения. Однако меры принудительного исполнения так и не побудили челябинца восстановить справедливость в отношении опороченного им предприятия», - сообщила помощник руководителя УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

Результатом стало возбуждение в отношении мужчины уголовного дела. Ему назначено 130 часов обязательных работ.

Это первое подобное уголовное дело в практике дознавателей УФССП России по Челябинской области.