В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя

В Красноармейском районе (Челябинская область) вынесен приговор браконьеру из Челябинска, застрелившего краснокнижного лебедя. Мужчина признан виновным по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена».

Установлено, что обвиняемый, находясь вблизи озера Актюбинское на территории Сугоякского охотничьего хозяйства, произвел незаконную охоту на лебедя-шипуна - птицу, представляющую особую ценность и занесенную в Красную книгу Челябинской области.

«Обвиняемый свою вину признал полностью, пояснив, что является охотником с 20-летним стажем и, стреляя из охотничьего гладкоствольного ружья в лебедя-шипуна, был осведомлен, что нарушает закон», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Судом охотнику назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.