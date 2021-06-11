В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей

В Челябинской области только за одни сутки трое детей пострадали от высотных травм. Взрослых просят быть внимательнее к своим детям.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, трагедии произошли в Сатке, Магнитогорске и Златоусте.

В Златоусте из окна квартиры на пятом этаже выпал шестилетний ребенок (по некоторым данным – пятилетний). Предположительно, ребенок оперся на москитную сетку открытого окна, в комнате был старший брат. В результате падения он получил сочетанную травму. Малыш был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Ребенок вертолетом санавиации был доставлен в детскую областную клиническую больницу Челябинска.

В Сатке из окна выпал семилетний ребенок, в Магнитогорске – семнадцатилетний подросток. У всех пострадавших детей – политравмы. Они доставлены в медицинские учреждения, в том числе санитарной авиацией. Врачи оказывают всю необходимую помощь маленьким пациентам.

«С приходом жаркой погоды ежегодно увеличивается количество случаев по выпадению из окон детей. Будьте внимательны, следите за малышами, не допускайте их к подоконникам и балконам», - настоятельно просят южноуральцев медики.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в предстоящие праздничные и выходные дни на Южном Урале ожидается жаркая погода. В субботу воздух прогреется до плюс 22-27 градусов, в воскресенье – до плюс 25-30 градусов, в понедельник – до плюс 27-32 градусов. Осадков не прогнозируется, лишь 12 июня вероятны дожди в западной части области.