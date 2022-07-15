В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения 14 участникам преступного сообщества. Десять человек заключены под стражу, остальные – под домашний арест. По данным следствия, ими незаконно получен доход в размере около 12 миллионов рублей.

По версии следствия, шесть организаторов и восемь участников преступного сообщества, состоящего из обособленных преступных групп, в период 2019-2022 осуществляли незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, создав с данной целью более 28 подконтрольных юридических лиц и получив от незаконной деятельности доход около 12 миллионов рублей, Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Центральный районный суд Челябинска избрал десяти обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде домашнего ареста.

Напомним, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Всех злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.