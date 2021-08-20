В ЧВВАКУШе горит летное поле

В челябинском поселке ЧВВАКУШ горит летное поле. На месте уже работают экстренные службы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение на пульт дежурного поступило сегодня, 20 августа, в 11 часов 47 минут.

С возгоранием (по предварительным данным, горит трава) борются три единицы техники. Информация по принадлежности территории уточняется.

Видео: «Типичный Челябинск»