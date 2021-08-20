20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
20.08.2021
В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы
20.08.2021
В ЧВВАКУШе горит летное поле
20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
20.08.2021
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
В ЧВВАКУШе горит летное поле
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021