В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети

Чебаркульская прокуратура проверила температурный режим в детском саду «Березка» в деревне Мельниково (Челябинская область). Предварительно установлено, что температурный режим соблюдается не во всех помещениях учреждения. Так, в игровой детского сада температура воздуха ниже нормы на четыре градуса.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения санитарных и противопожарных норм. Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.