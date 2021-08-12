В детском лагере Усть-Катава прокуратура обнаружила лекарства с истекшим сроком годности

Прокуратурой Усть-Катава (Челябинская область) в ходе проверки муниципального казенного учреждения «Детский оздоровительный центр «Ребячья республика», выявлены грубые нарушения прав детей на охрану жизни и здоровья.

Установлено, что в медицинском блоке детского лагеря допускалось хранение лекарственных средств, которые невозможно идентифицировать, срок годности которых истек.

Медицинская деятельность в детском лагере осуществлялась без соответствующей лицензии, система видеонаблюдения находилась в неисправном состоянии. Также выявлены нарушения при организации питания.

В связи с указанными нарушениями прокурором города возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, осуществление деятельности, без лицензии».

Директору лагеря внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.