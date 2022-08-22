В детском лагере Увельского района рабочие погибли при откачке воды из колодца

20 августа, на территории одного из детских лагерей в Увельском районе, рядом с поселком Хомутино проводились работы по откачке воды и очистке колодца. Две рабочих погибли.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, спустившись вниз один из рабочих не смог самостоятельно подняться наверх, он погиб, как и второй мужчина, попытавшийся оказать помощь, и тоже спустившийся на дно колодца.

Спасатели с использованием защитных костюмов и дыхательных аппаратов, предназначенных для работ в агрессивной среде, обнаружили тела погибших под водой, на глубине около десяти метров, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Ведется расследование причин ЧП.

Напомним, ранее в Челябинске у ТРК «Алмаз» в канализационном отстойнике были обнаружены тела троих рабочих коммунальной организации. Предположительно, они отравились продуктами распада канализационных вод.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».