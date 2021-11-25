В доме на Аносова в Златоусте найден пятый труп

В доме №126 на улице Аносова в Златоусте (Челябинская область), где вчера вечером, 24-го ноября, были обнаружены тела четырех погибших молодых людей, найден пятый труп.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, знакомый с ситуацией, тело женщины 1961-го года рождения было обнаружено сегодня, 25-го ноября, в квартире этажом выше той, где погибли парень и три девушки (по предварительным данным, возможной причиной смерти ребят стала неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды).

Погибшая женщина находилась в квартире одна. Причина ее смерти устанавливается. На месте работает следственный комитет.