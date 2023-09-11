В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша

В ДТП, которое произошло на Комсомольском проспекте Челябинска вечером воскресенья, десятого сентября, пострадали шесть человек, в том числе два маленьких ребенка и подросток.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария случилась в 21 час 50 минут напротив дома № 70/1. Водитель 2001 года рождения за рулем иномарки «Шевроле Ланос» ехал по улице Ворошилова от проспекта Победы в сторону Молодогвардейцев. При пересечении регулируемого перекрестка с Комсомольским проспектом иномарка столкнулась с ВАЗом-2112 (водитель отечественного автомобиля, 2004 года рождения, двигался по Комсомольскому проспекту от Молодогвардейцев в сторону Солнечной).

В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и четыре пассажира «Шевроле», в том числе двое детей 2021 и 2022 годов рождения, которые находились на заднем сиденье на руках у взрослых.

Также в аварии пострадала несовершеннолетняя пассажир ВАЗа - девушка 2006 года рождения, не пристегнутая ремнем безопасности.