В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Происшествия
Сегодня, 12:11

В Копейске (Челябинская область) в лобовом столкновении двух иномарок пострадали три человека: мужчина-водитель, молодая женщина и пятилетняя девочка. Виновник аварии мог быть пьян.

ДТП произошло вечером восьмого декабря. 32-летний мужчина, управляя автомобилем Ниссан Примера белого цвета, по предварительной информации, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с авто такой же марки. После чего продолжил движение и совершил съезд с проезжей части в левый кювет. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний водитель автомобиля Ниссан Примера бежевого цвета и его пассажиры 26-летняя женщина и несовершеннолетняя 5-летняя девочка получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя автомобиля Ниссан Примера белого цвета, 32-летнего мужчины, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Ранее данный водитель за совершение аналогичных правонарушений привлекался к административной ответственности шесть раз.

Мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

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