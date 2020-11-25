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В Еманжелинском районе задержана междугородняя маршрутка, которой управлял пьяный водитель

В Еманжелинском районе (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя междугородней рейсовой маршрутки. В салоне общественного транспорта находились пассажиры.

Задержание пьяного водителя произошло на 78 километре автодороги Челябинск-Троицк. Сотрудниками областного полка ДПС ГИБДД был остановлен междугородний рейсовый автобус (маршрутное такси), которым управлял 46-летний водитель. Со слов водителя, он осуществлял рейс из Челябинска в Магнитогорск. В момент остановки автобуса в салоне находилось шесть пассажиров.

«При проверке документов у сотрудников дорожно-патрульной службы вызвало подозрение состояние водителя и ему было предложено пройти освидетельствование на месте. После проведения освидетельствования у мужчины было установлено состояние опьянения», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.