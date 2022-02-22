В Карталах полицейские спасли из горящего дома женщину с двумя детьми

В Карталах (Челябинская область) полицейские помогли семье выйти из горящего дома и приняли участие в тушении огня. Решается вопрос о поощрении стражей порядка.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Карталинский» Андрей Варенников и Михаил Сергеев, находясь на маршруте патрулирования, заметили сильное задымление в районе частного сектора по улице Кирова. Прибыв на место происшествия, они увидели, что пламенем объят пристрой к частному дому, и огонь уже перекинулся на крышу жилого строения.

«Самостоятельную борьбу с огнем вел мужчина, близкий родственник хозяев дома. Внутри находились женщина и двое малолетних детей. Полицейские вывели их на улицу, посадили в патрульный автомобиль и, взяв лопаты, принялись тушить огонь, забрасывая его снегом, препятствуя его дальнейшему распространению до приезда пожарно-спасательного отряда», - сообщили в региональном полицейском главке.

Благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников полиции, а также оперативной работе МЧС по ликвидации возгорания, удалось избежать серьезных последствий пожара. Жильцы дома не пострадали.