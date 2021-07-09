В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер

В Карталинском муниципальном районе (Челябинская область), где бушуют лесные пожары, эвакуируют людей. На место событий едет глава региона Алексей Текслер, ранее заявивший о своей готовности приехать, если на то возникнет необходимость.

Как сообщает газета «Карталинская новь», самая сложная ситуация к этому часу сложилась в Джабыке, откуда глава района Анатолий Вдовин принял решение вывезти астматиков, легочников и пожилых людей – всех, кому особенно тяжело дышится в задымленном поселке.

Автобусы уже выехали за жителями. Людей разместят в местной школе, накормят и дадут возможность отдохнуть, пишет «Карталинская новь».

По информации издания, в другом населенном пункте – Кизилчилике – с огнем вместе с профессионалами борется и местное население. К Кизилчилику пламя подбиралась с двух сторон. В населенном пункте даже отключили электричество, чтобы из-за сильного ветра не произошло замыкание проводов.

Ранее Алексей Текслер направил на юг региона своего заместителя Евгения Голицына – координировать деятельность по ликвидации природных пожаров и организовывать работу с населением.

Напомним, тушение пожаров осложняют сильный ветер и сухая жаркая погода.

Люди паникуют и активно делятся переживаниями в социальных сетях, выкладывают фото и видео с места событий, в том числе – как оказалось – фейковые.

Так, в соцсетях несколько пользователей разместили фото горящего дома, заявив, что это поселок Запасное Карталинского района.

В правительстве региона заявили, что данную информацию опровергли экстренные службы, местные власти и волонтеры, помогающие бороться со стихией: такого дома в Запасном нет.

Тем временем, МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов от перекидывания огня.

В правительстве региона напомнили, что ранее (восьмого июля) в превентивных целях из детского лагеря «Родничок» вблизи села Париж в Нагайбакском районе, где тоже бушует стихия, семью автобусами были эвакуированы 118 детей и 22 работника.

Из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей. Восемь человек из этого числы были размещены во временном пункте на базе школы соседнего поселка Новокаолиновый.

По информации областного правительства, эвакуированные жители Дуванкуля после снятия угрозы перехода огня вернулись в свои дома. В селе Париж ситуация также удовлетворительная. Лесной пожар локализован, огонь не подпустили к жилым домам. Возгораний зданий нет.