09.07.2021
Реконструкцию Парка Победы в Копейске обсудили на презентации проекта
09.07.2021
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
09.07.2021
В Челябинске в пункте приема лома нашли снаряд
09.07.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
09.07.2021
В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
На охваченном пожарами юге Челябинской области из огня вынесли олененка
09.07.2021
Текслер направил на юг Челябинской области Голицына для координации работы по тушению лесных пожаров
09.07.2021
Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы
09.07.2021
Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области крайне серьезная, на подмогу региону прислали авиацию
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021