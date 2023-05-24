В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки

В Карталинском районе Челябинской области около полуночи 23 мая в ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля – мужчина 1955 года рождения и женщина 1984 года рождения.

Смертельная авария произошла на 128 километре автодороги Черноречье – Бреды. Водитель 1987 года рождения на иномарке «Саманд» при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу (выезд на этом участке разрешен), где столкнулся с ехавшей навстречу «Тойотой Прадо» с автоледи 1961 года рождения за рулем.

В результате ДТП пассажиры выехавшего на встречку авто погибли, водитель иномарки «Саманд» выжил. Его госпитализировали с травмами, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.