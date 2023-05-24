24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
24.05.2023
Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей
24.05.2023
Челябинцы выступают за чистоту русского языка
24.05.2023
«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок
24.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
29.04.2023
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
01.04.2023
ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
03.11.2022
ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023