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В Каштакском бору Челябинска лоб в лоб столкнулись две иномарки

Происшествия
Сегодня, 14:28
Автор: 
Евгения Александрова

В Каштакском бору Челябинска сегодня, 12 мая, около двух часов дня лоб в лоб столкнулись две легковушки - Mercedes и Hyundai.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" очевидцы ДТП, авария, вероятно, произошла по вине автоледи, находившейся за рулем одной из иномарок. Как видно на фотографиях, сделанных на месте дорожно-транспортного происшествия, бамперы у обеих машин - всмятку.

Информации о пострадавших нет.

Авария произошла на улице Конноспортивной, неподалеку от поворота на дом-интернат №1 для престарелых и инвалидов, расположенный в Каштакском бору на улице Санаторной.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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