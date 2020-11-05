В Каслях пьяный водитель устроил ночные гонки с полицейскими

В Каслях (Челябинская область) пьяный мужчина, не имевший водительского удостоверения, устроил гонки с сотрудниками ДПС. Он был задержан и сейчас находится под арестом. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОМВД России по Каслинскому району, осуществляя надзор за дорожным движением, обратили внимание на автомобиль Lada-2105, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

«Требования инспекторов ДПС об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Незамедлительно полицией было организовано преследование. Водитель был задержан. Им оказался житель Каслинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и не имел водительского удостоверения», - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Максим Лупеев.

Нарушителя ПДД привлекли к административной ответственности по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Судом ему назначен арест на пять суток. Кроме того, было установлено, что ранее его уже лишали прав за пьяное вождение. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.